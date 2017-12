Primeiro-ministro chadiano morre em um hospital de Paris O primeiro-ministro do Chade, Pascal Yoadimnadji, morreu de hemorragia cerebral em um hospital de Paris, informou nesta sexta-feira, 23, a embaixada do país africano na França. Yoadimnadji, de 56 anos, que tinha sido internado em um hospital parisiense há dois dias com problemas cardiovasculares, morreu na noite passada. A embaixada do Chade em Paris está realizando os trâmites para a repatriação do corpo do premier, que assumiu o cargo em 2005, informou à Efe um membro da legação diplomática. O porta-voz da embaixada, Kadallah Ousman, disse que Yoadimnadji morreu por volta da meia-noite no hospital militar Val de Grace, que fica em Paris. Não há informações sobre o funeral do primeiro-ministro e nem de quem deve ocupar o seu cargo.. O presidente do Chade, Idriss Deby, apontou Yoadimnadji como líder do governo em 2005. Ele havia substituído Moussa Faki Mahamat, que renunciou.