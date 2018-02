Primeiro-ministro da Croácia renuncia O primeiro-ministro da Croácia, Inica Racan, renunciou hoje, depois de meses de disputas com um partido na coalizão governamental, provocando o colapso de seu governo de 30 meses. A renúncia de Racan parecia ser uma manobra política com o objetivo de demitir seus rivais da coalizão governamental, de modo que ele possa formar um gabinete novo e mais disciplinado. O presidente croata, Stipe Mesic, deve pedir a Racan para formar um novo governo. Depois de anunciar sua renúncia para o gabinete numa sessão a portas fechadas, Racan disse que estava "pronto para criar uma nova, construtiva" coalizão de governo, aparentemente sem o Partido Social Liberal. Este partido foi um aliado crucial dos Sociais Democratas (partido de Racan) na derrubada dos nacionalistas do falecido presidente Franjo Tudjman, no ano 2000.