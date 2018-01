Premiê da Espanha felicita venezuelanos pelo resultado das eleições legislativas

MADRID - O primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, felicitou nesta segunda-feira, 7, os venezuelanos pelas eleições legislativas de domingo e disse que acredita que “a liberdade foi conquistada”.

Rajoy se referiu ao pleito na Venezuela, em que a coalizão opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD) venceu com um total de 99 assentos contra 46 do chavismo, em uma mensagem postada em sua conta no Twitter.

Pese a la adversidad, se impuso el espíritu de los venezolanos. Les felicito por unas elecciones con civismo y coraje. Ganó la libertad. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 7 dezembro 2015

“Apesar das adversidades, o espírito dos venezuelanos se sobressaiu. Felicito-os pelas eleições com civilidade e coragem. A liberdade venceu”, escreveu Rajoy.

O premiê também exigiu a libertação dos opositores presos, especialmente Leopoldo López, condenado em setembro a 13 anos e 9 meses de prisão por estimular a violência durante os protestos contra Maduro em 2014, que deixaram 43 mortos.

“Após as eleições na Venezuela, eu reitero: liberdade para Leopoldo López e todos os presos políticos. Natal com suas famílias”, acrescentou Rajoy.

Tras las elecciones en #Venezuela, lo reitero: libertad para @leopoldolopez y todos los presos politicos. La #Navidad con sus familias. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 7 dezembro 2015

Diálogo. O ex-primeiro-ministro da Espanha, Felipe González, pediu nesta segunda-feira ao Executivo de Nicolás Maduro e à MUD que iniciem um “diálogo nacional” para favorecer a reconciliação, enfrentar a crise econômica e pacificar o país.

Em declarações à rádio espanhola Cadena SER, qualificou de “clamorosa” a vitória da coalizão opositora nas eleições legislativas. “Esta votação indica um desejo de superar a crise e de reconciliação entre todos os venezuelanos”, disse o ex-líder socialista.

Premiê da Espanha de 1982 a 1996, González destacou que Maduro não tem a obrigação constitucional de se demitir, mas recomendou que ele “se abra para o diálogo pela primeira vez” e concorde em enfrentar a situação pela qual passa o país.

O político espanhol, que já se mostrou muito crítico ao Executivo de Maduro e o responsabiliza pela crise da Venezuela, afirmou que espera que a oposição se mantenha unida para “agir com muita responsabilidade”. /AFP e EFE