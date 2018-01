Primeiro-ministro da Índia se reunirá com presidente do Paquistão O primeiro-ministro da Índia, Manmohan Singh, deve se reunir com o presidente paquistanês, Pervez Musharraf, durante a Cúpula de Países Não-Alinhados que será realizada este mês em Havana, informaram fontes oficiais indianas. A reunião entre os líderes ganha importância porque as relações entre os dois países esfriaram desde 11 de julho, quando os atentados contra trens em Mumbai causaram quase 200 mortes. A Índia responsabiliza um grupo terrorista paquistanês pelos ataques. Segundo a imprensa indiana, Singh deve falar do problema do terrorismo em sua reunião com o general Musharraf, em Havana. Os dois dirigentes devem comparecer à Cúpula de Países Não-Alinhados, em Cuba, de 11 a 16 deste mês. As relações pessoais entre Singh e Musharraf são boas, o que facilitou que em janeiro de 2004 que Índia e Paquistão iniciassem um processo de paz destinado a solucionar os seus conflitos. Durante dois anos os dois países avançaram em vários temas, especialmente na criação de medidas de confiança. Mas continuam as divergências em torno do maior conflito: a Caxemira. As conversas de paz entre vice-ministros previstas para o fim de julho foram paralisadas após os ataques terroristas. Por isso, a reunião de Havana pode ser um recomeço.