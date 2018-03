Primeiro-ministro da Malásia pode renunciar hoje

O primeiro-ministro malaio, Abdullah Ahmad Badawi, apresentará nesta quarta-feira, 8, sua renúncia para não ser cassado pelos membros da coalizão de governo que preside, anunciou o influente portal Malaysian Insider. Segundo o portal, o anúncio acontecerá depois da reunião de Badawi, que tinha previsto renunciar em 2010, com o comitê permanente dos representantes da aliança governista. O Malaysian Insider acrescentou que o governante não tentará a reeleição como presidente do partido que lidera a coalizão governamental, a Organização Nacional para a Unidade Malaia (UMNO), e cederá seu posto ao vice-primeiro-ministro, Najib Razak. Há duas semanas, Badawi cedeu a pasta de Finanças a Razak, em um gesto de confiança. O líder do partido que comanda a aliança chegará de forma automática ao posto de chefe do Executivo.