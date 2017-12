Primeiro-ministro da República Checa renunciará nos próximso dias O primeiro-ministro da República Checa, Vladimir Spidla, anunciou neste sábado seus planos de renunciar ao cargo durante a próxima semana e avisou que já abandonou o posto de presidente do governista Partido Social Democrata. Spidla sobreviveu por pouco a uma moção de censura no Parlamento na manhã de hoje, mas considerou que não dispõe mais da confiança de seu partido depois dos péssimos resultados nas eleições de duas semanas atrás para o Parlamento Europeu. "Se não conto com o apoio nem do meu próprio partido, dificilmente poderei continuar sendo primeiro-ministro com maioria tão estreita", disse Spidla a jornalistas.