Primeiro-ministro da Romênia reconhece derrota O primeiro-ministro da Romênia, Victor Ponta, reconheceu a vitória do candidato Klaus Iohannis, prefeito da cidade de Sibiu, no segundo turno das eleições presidenciais do país. O resultado oficial será divulgado amanhã, e deve mostrar uma vitória bastante apertada de Iohannis, que durante a campanha prometeu combater a corrupção.