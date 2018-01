Primeiro-ministro da Síria renuncia O primeiro-ministro da Síria, Mohammed Mustafa Miro, renunciou nesta quarta-feira. O presidente Bashar Assad designou o porta-voz do Parlamento para o cargo. Mohammed Naji al-Otari, novo premier sírio, é membro de longa data do partido do governo, o Baath. A mudança não deverá afetar as relações internacionais da Síria, que entre outras posições políticas, não reconhece o estado de Israel. A política externa da Síria é definida pelo presidente. A agência oficial de notícias da Síria não informou as causas da renúncia de Mustafa Miro.