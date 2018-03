Primeiro-ministro da Tunísia renuncia ao cargo

"Eu prometi e garanti que, no caso de um fracasso da minha iniciativa, eu renunciaria do cargo, e é isso que fiz", afirmou Jebali, após se encontrar com Marzouki.

A iniciativa de Jebali de retirar o país da crise política foi intensificada pelo assassinato de um líder de esquerda há quase duas semanas. Sua proposta foi bem recebida pela oposição, mas não por seu próprio partido. Jebali é integrante do partido islâmico moderado Ennahda. As informações são da Dow Jones.