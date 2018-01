Primeiro-ministro da Turquia declara vitória de seu partido após resultados preliminares

ANCARA - O primeiro-ministro turco Ahmet Davutoglu declarou neste domingo, 1, a vitória de seu partido, o Partido Justiça e Desenvolvimento (AKP), após resultados preliminares das eleições indicarem a restauração da maioria no Parlamento do país.

A TV estatal TRT reportou que, com mais de 97% das urnas apuradas, o AKP obteve pouco mais de 49% dos votos, garantindo que o partido recupere a maioria para governar. "Hoje é um dia de vitória, mas é também um dia de humildade", disse Davutoglu em discurso para apoiadores na sua cidade natal, Konya.

Resultados preliminares sugerem que deu certo a estratégia do partido governista de realizar novas eleições. Apoiadores do partido em Ancara e Istambul comemoravam empunhando bandeiras. Uma multidão em frente à casa do presidente Recep Tayyip Erdogan em Istambul gritava: "A Turquia tem orgulho de você".

A disputa é uma reprise da eleição de junho, na qual o governista AKP surpreendentemente perdeu o seu regime de partido único em razão de uma forte presença do partido curdo. A maioria dos analistas esperava que o AKP perdesse espaço novamente, mas os resultados preliminares sugerem que o partido conquistou milhões de votos perdidos pelo partido nacionalista MHP e o partido curdo HDP.

O comparecimento às urnas foi de cerca de 87% dos 54 milhões de eleitores.

O vice-primeiro-ministro turco Numan Kurtulmus, do AKP, disse que o resultado preliminar indicou que os eleitores querem estabilidade. "As pessoas querem calma, querem segurança", disse. /ASSOCIATED PRESS