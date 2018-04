Primeiro-ministro da Turquia passa por nova cirurgia O primeiro-ministro da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, passou pela segunda e última operação relacionada à remoção de pólipos do intestino neste sábado, segundo informações divulgadas por seu gabinete. O procedimento, uma continuação da cirurgia a que a autoridade havia se submetido em novembro, durou meia hora. Ele voltará ao trabalho na semana que vem e sua saúde está "absolutamente boa", segundo o gabinete. As informações são da Associated Press.