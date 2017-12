Primeiro-ministro designa novos ministros no Nepal O chefe do Governo nepalês, Girija Prasad Koirala, designou novos ministros hoje, aumentando seu Gabinete a 21 ministros, segundo a imprensa nepalesa. Amik Shrchan, da esquerdista Frente Popular do Nepal, foi designado vice-primeiro-ministro e ministro da Saúde, enquanto Hridayesh Tripathi, líder do partido Sadbhawana, assumirá o Ministério do Comércio. K.P.Sharma Oli, do Partido Comunista do Nepal (Unificado Marxista-Leninista), é o outro vice-primeiro-ministro de Koirala e ministro de Relações Exteriores. Com esta decisão, membros dos sete partidos da aliança governante passam a fazer parte do Executivo, com a exceção do Partido dos Trabalhadores do Nepal, que se negou a participar do Governo. Há sete ministros do Congresso Nepalês, seis do Partido Comunista do Nepal, cinco do Congresso Nepalês Democrático e um da Frente Popular do Nepal, do Sadhawana e da FrenteUnida de Esquerda. Koirala foi designado primeiro-ministro em abril, após uma revolta popular de quase três semanas que acabou com o absolutismo do rei Gyanendra.