Primeiro-ministro designado do Paquistão escapa de atentado O primeiro-ministro designado do Paquistão, Shaukat Aziz, escapou ileso de um atentado suicida que causou a morte de cinco pessoas e feriu mais de 45 nesta sexta-feira. Dos feridos, sete apresentam condições críticas de saúde. Até o momento, nenhum grupo assumiu a autoria do atentado, que ocorreu em Fateh Jang, perto da cidade de Attock, na província de Punjab, onde Aziz, de 60 anos, atual ministro das Finanças, participara de um comício eleitoral. Aziz e o prefeito de Attock, Tahir Sadiq, tinham acabado de entrar em um Mercedes blindado estacionado em uma área movimentada quando um homem se aproximou do veículo e detonou os explosivos que levava com ele. O motorista de Aziz, que ainda não havia fechado a porta blindada do carro, foi morto na explosão. Duas horas depois do incidente, Aziz apareceu ileso e disse a simpatizantes diante de sua casa em Islamabad que estava bem e continuaria a servir o país "com o mesmo comprometimento e determinação". Após tomar o poder em 1999 por meio de um golpe palaciano, o general Pervez Musharraf persuadiu Aziz a deixar uma carreira de 30 anos no Citibank em Nova York para tornar-se ministro das Finanças. Aziz é considerado o responsável pelo avanço da economia do Paquistão, mas é visto com suspeita por muitos paquistaneses por sua estreita ligação com os Estados Unidos.