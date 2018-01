Primeiro-ministro do Afeganistão vai a Meca O primeiro-ministro interino do Afeganistão, Hamid Karzai, no cargo desde 22 de dezembro, iniciou sua primeira viagem ao exterior como chefe de governo. Ele chegou hoje ao porto saudita de Jiddah e seguiu para Meca, a cidade mais sagrada do Islã. Amanhã, Karzai segue para Riad, a capital saudita, para uma reunião com o rei Fahd. De acordo com o governo afegão, o primeiro-ministro interino viaja em seguida para o Japão, onde uma conferência internacional de dois dias sobre a concessão de ajuda ao Afeganistão começará na segunda-feira. Depois dessa conferência, Karzai deverá voltar ao Afeganistão, mas ainda em janeiro ele deverá viajar aos EUA, para encontros com o presidente George Bush. Leia o especial