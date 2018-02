Primeiro ministro do Egito anuncia novo gabinete na 5ª Cairo, 28/07/2012 - O novo primeiro ministro do Egito, Hisham Qandil, anunciará seu gabinete na quinta-feira, quase um mês depois do presidente Mohamed Morsi assumir depois de uma disputa de força com os militares. Qandil, que já foi ministro da Irrigação, está fazendo consultas com os candidatos desde que Morsi indicou seu nome na semana passada para chefiar o novo governo.