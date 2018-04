Primeiro-ministro do Japão fará reforma ministerial

"Nós teremos o gabinete mais forte. As mudanças irão refletir qual é a melhor maneira de perseguirmos as reformas para o Japão e enfrentar os problemas", disse o premiê. O premiê discursou na convenção nacional do seu governista Partido Democrático do Japão (PDJ), que acontece em Chiba, na periferia de Tóquio, onde mais de 2 mil políticos e partidários da agremiação se reúnem para discutir a agenda do partido em 2011. O premiê sofreu críticas internas no PDJ. Seus correligionários acham que o governo está muito lento para lançar as reformas.

Kan não disse quais ministros deixarão o governo, mas a mídia japonesa afirma que ele substituirá o chefe de gabinete, Yoshito Sengoku, que está sob críticas da oposição após ter feito comentários polêmicos a respeito de questões diplomáticas. O ministro das Finanças, Kaoru Yosano, também poderá deixar o cargo. As informações são da Associated Press.