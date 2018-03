Primeiro-ministro do Japão visitará China pela 1ª vez

O primeiro-ministro japonês, Taro Aso, deve visitar pela primeira vez a China no final do mês, para participar de uma cúpula de líderes europeus e asiáticos, o que poderia atrasar a convocação das eleições gerais. Aso, eleito primeiro-ministro do Japão pelo Parlamento no último dia 24, tem programado reunir-se em Pequim com o presidente da China, Hu Jintao, e com o primeiro-ministro, Wen Jiabao. O primeiro-ministro japonês participa nos dias 24 e 25 de outubro da reunião da Conferência Ásia-Europa (Asem) e também de uma cerimônia que lembrará o 30º aniversário da conclusão do tratado de paz e amizade entre Japão e China. O primeiro-ministro do Japão, logo após ser eleito, assinalou que quer se concentrar na complicada situação econômica e em resolver a aprovação do orçamento extra solicitado à Dieta (Parlamento), por isso que a data do pleito está em suspenso.