Primeiro-ministro do Líbano renuncia O primeiro-ministro do Líbano, Rafik Hariri, renunciou ao cargo após uma reunião com o presidente Emile Lahoud. Segundo um comunicado da Presidência, Lahoud pediu que Hariri prossiga no cargo, em caráter provisório, até que um novo primeiro-ministro seja indicado e se forme um novo gabinete de ministros. A expectativa é de que o próprio Hariri seja convidado a formar um novo governo; ele esteve no poder durante nove dos últimos onze anos. O atual governo foi formado em novembro de 2000 e uma mudança tem sido discutida publicamente há vários meses, mas aparentemente foi adiada por causa da guerra entre os Estados Unidos e o Iraque.