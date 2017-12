Primeiro-ministro do Líbano renuncia O primeiro-ministro do Líbano, Rafik Hariri, renunciou nesta quarta-feira, desfez o seu Gabinete e disse que não participará do próximo governo. Hariri, que liderou o Líbano na maior parte dos anos desde o fim da guerra civil em 1990, entregou sua renúncia ao presidente Emile Lahoud durante uma reunião no palácio do governo. A dissolução do Gabinete era esperada como uma formalidade antes de o presidente Lahoud iniciar seu novo mandato, em novembro. No entanto, Hariri seria novamente indicado para o posto. Hariri havia se oposto à emenda constitucional, apoiada pela Síria e condenada por Estados Unidos e França, que permitiu ao presidente Lahoud conquistar mais um mandato. Depois, no entanto, o premier veio a apoiar as pretensões do presidente.