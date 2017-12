Primeiro-ministro do Paquistão renuncia ao cargo O primeiro-ministro do Paquistão, Zafarullah Khan Jamali, renunciou hoje após meses de especulações sobre suas relações difíceis com o presidente Pervez Musharraf. Os dois mantiveram uma reunião neste sábado, quando Musharraf lhe comunicou que seria demitido se não apresentasse a renúncia imediata. Para seu posto, Jamali nomeou Chaudhry Shujaat Hussain, um legalista militar pertencente a uma das mais influentes famílias do Paquistão. Hussain é parlamentar e lidera atualmente o partido PML-Q. Ele deverá ficar no cargo de primeiro-ministro até agosto, quando o ministro das Finanças, Shaukat Aziz, deverá ser escolhido para o posto. Antes disso, Aziz precisa obter uma cadeira na câmara baixa do Parlamento.