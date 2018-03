Primeiro-ministro do Peru oferecerá renúncia a García O primeiro-ministro do Peru, Jorge Del Castillo, disse hoje que oferecerá sua renúncia ao presidente do país, Alan García. A decisão de Castillo segue a uma decisão do Congresso peruano, que recusou-se a escutar uma explicação do primeiro-ministro sobre um escândalo sobre contratos de exploração de petróleo e gás natural. García não é obrigado a aceitar a renúncia. Na noite do domingo, um programa da televisão peruana colocou no ar gravações de áudio nas quais integrantes do partido governista aparentemente negociavam subornos em troca de aprovação de contratos de exploração de petróleo e gás natural. Del Castillo e cerca de 15 ministros do governo García foram hoje ao Parlamento em Lima e tentaram explicar aos congressistas sua versão dos fatos. O Congresso, de qualquer maneira, não quis ouvi-los e pediu para voltarem na terça-feira, quando planeja debater uma moção de censura contra o gabinete de governo. O Congresso também planeja investigar os contratos de petróleo e gás natural. "Nós temos que respeitar a separação de poderes. Nós não vamos ao gabinete e pedimos para que eles nos escutem", disse o parlamentar Luis Galarreta, da oposição. "Nós dissemos a ele que é bem-vindo aqui para explicar seu ponto de vista, mas lhe informamos que isso deverá ser feito na terça-feira." Vários ministros e funcionários graduados do governo peruano renunciaram ou foram demitidos, incluído o ministro das Minas e Energia, Juan Valdivia, à medida que notícias sobre o escândalo crescem na mídia local. As informações são da Dow Jones.