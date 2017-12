Primeiro-ministro do Timor Leste anuncia renúncia O primeiro-ministro do Timor Leste, Mari Alkatiri, anunciou nesta segunda-feira sua renúncia para tentar pôr fim à crise que vive o país. Em entrevista coletiva em Díli, Alkatiri disse que estava disposto a deixar seu cargo para evitar a renúncia do presidente do Timor Leste, Xanana Gusmão, um ato que resultou em grande comemoração popular e aumentou as esperanças de que se encerre um período de meses de paralisia política e violência nesta pequena nação asiática. Alkatiri ofereceu-se para ajudar a formar um governo interino para conduzir o país a eleições em 2007. Seu partido, a Frente Revolucionária para um Timor Leste Independente (Fretilin), apresentou quatro nomes para sucedê-lo. A renúncia ocorre um dia depois que José Ramos-Horta renunciou ao cargo de ministro de Exteriores e Defesa, da mesma forma que o ministro das Telecomunicações, Ovidio Amaral, como forma de protesto até que o partido governista - o Fretilin, liderado por Alkatiri - escolhesse um novo líder. O primeiro-ministro indicou que sua renúncia tem como objetivo evitar a do presidente Gusmão, que na semana passada ameaçou deixar seu cargo caso o primeiro-ministro permanecesse no cargo. Alkatiri recebeu no domingo o apoio de seu partido, que decidiu, através de um consenso interno, manter o primeiro-ministro no cargo apesar das pressões de políticos, cidadãos e da igreja a favor de sua renúncia. Gusmão, respeitado pelos timorenses por sua luta pela independência do país, aceitou imediatamente a renúncia e anunciou que as negociações para a formação de um novo governo começarão amanhã. À medida que se espalhava a notícia da renúncia, milhares de moradores de Díli começaram a sair às ruas em comemoração. Jovens batucavam em caixas e latas enquanto outros dançavam no meio da rua. Ramos-Horta, um dos mais respeitados políticos do país e visto como forte candidato a primeiro-ministro interino, elogiou os manifestantes pela perseverança. "Todos vocês estão de parabéns por conquistarem uma vitória como resultado da perseverança. Amanhã ou nos próximos dias teremos um novo governo", declarou Ramos-Horta, vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 1996. Ainda nesta segunda-feira, especialistas da Organização das Nações Unidas (ONU) desembarcaram em Díli para analisar a situação e estudar formas de ajudar o Timor Leste. Analistas políticos observam a renúncia de Alkatiri como um ponto de convergência para a crise, mas salientam que a solução dependerá do nome escolhido para sucedê-lo e da capacidade da Fretilin para superar as divisões internas provocadas por semanas de turbulência. O governo australiano recebeu bem a notícia da renúncia de Alkatiri. O primeiro-ministro da Austrália, John Howard, disse que agora pode "prever o fim da crise política" no Timor. Crise Alkatiri está sendo responsabilizado pela atual crise. Em março, ele exonerou 600 soldados em greve, em manifestação para exigir o fim da discriminação étnica. A demissão provocou uma rebelião dos soldados renegados, conduzindo a episódios de violência que provocaram a morte de pelo menos 30 pessoas e levou 150.000 a fugirem de Díli, a capital timorense, e ainda permanecem, em grande parte, em campos de refugiados e em locais considerados seguros como igrejas e seminários católicos. Além disso, Alkatiri é acusado de armar um grupo de extermínio para eliminar oponentes políticos. Cerca de 30 pessoas morreram em enfrentamentos que explodiram nas ruas de Díli após a expulsão dos militares, enquanto gangues de civis armados iniciaram confrontos que inicialmente foram atribuídos às disputas entre as etnias "lorosae" (oriundos do leste do país) e "loromono" (ocidentais). A crise timorense determinou a intervenção de forças da Austrália, Malásia, Portugal e Nova Zelândia com a missão de frear a escalada de violência. Este texto foi ampliado às 15h15.