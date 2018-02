Primeiro-ministro e seis ministros são substituídos na Coréia do Sul O presidente sul-coreano, Kim Dae Jung, realizou nesta quinta-feira uma reforma ministerial visando as eleições presidenciais de dezembro, com a substituição do primeiro-ministro Lee Han Dong e de seis de seus ministros, informaram fontes oficiais do palácio presidencial. Pela primeira vez, o cargo de primeiro-ministro será de uma mulher, Chang Sang, de 63 anos de idade e reitora da universidade feminina Ewha. A nomeação definitiva de Sang como primeira-ministra do país ainda precisa ser aprovada pelo parlamento. As cadeiras ministeriais que mudaram foram as de Justiça, Defesa, Cultura e Turismo, Saúde e Conforto, Informação e Telecomunicações e Pesca. O ministro da Defesa, Kim Dong Shin, que vem sendo responsabilizado pelo confronto naval que aconteceu no mês passado entre as duas Coréias, foi substituído por Lee Jun, atual responsável pela reforma do mesmo Ministério. O antigo ministro da Justiça, Kim Jong Kil, substituiu o atual ministro, Song Jong Ho, enquanto o presidente da telefônica Korea Telecom, Lee Sang Chul, será o ministro da Informação e Telecomunicação. O ministro de Cultura e Turismo, Namgung Jin, que apresentou sua demissão para concorrer às eleições legislativas de agosto, foi substituído por Kim Sung Jae, atual diretor da Academia Cultural da Coréia. A reforma ministerial acontece um dia depois de a Procuradoria ter acusado Kim Hong Up, o segundo filho do presidente Kim Dae Jung, de suposto delito de suborno e tráfico de influências. Em janeiro, Kim fez outro reajuste governamental e mudou oito ministros, em resposta ao descontentamento público pela gestão de seu governo. O presidente sul-coreano não poderá tentar a reeleição por impedimento constitucional.