Primeiro ministro francês descarta demissão O primeiro ministro francês, Dominique de Villepin, descartou na terça-feira sua demissão e garantiu que "nada justifica" que abandone seu cargo neste momento. Trata-se de uma resposta ao escândalo que sacode a classe política do país. Em uma entrevista à rádio privada Europe 1, o chefe de governo declarou que está "à disposição" da justiça e que espera que "seja estabelecida a verdade". Há vários dias a imprensa pergunta qual foi o papel de Villepin em um escândalo surgido em 2004 sobre possíveis contas bancárias em um paraíso fiscal em nome de vários políticos franceses, entre eles Sarkozy. Estas informações se mostraram falsas e foram obtidas a partir de um informante, até hoje anônimo. Porém, ao que parece, Villepin, então ministro do Interior, poderia ter ordenado que se investigasse Sarkozy com o objetivo de prejudicá-lo politicamente. "Nunca pedi que nenhuma personalidade política fosse investigada", afirmou o primeiro ministro nesta terça-feira.