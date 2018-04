Primeiro-ministro grego pede calma à população

Num discurso pouco antes da votação do programa de austeridade, Papademos disse que o "vandalismo e a destruição não têm lugar numa democracia e não serão tolerados". Segundo ele, a Grécia "não se pode dar o luxo de protestar neste momento".

Pelo menos 15 lojas foram incendiadas e dezenas foram saqueadas enquanto mais de 100.000 pessoas protestavam em Atenas contra o pacote de austeridade. Dezenas de pessoas ficaram feridas e a polícia prendeu mais de 20 supostos participantes dos distúrbios, de acordo com os números mais recentes. As informações são da Associated Press.