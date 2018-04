Primeiro-ministro indiano defende paz com Paquistão O primeiro-ministro da Índia, Manmohan Singh, disse hoje que chegou a hora de selar a paz com o vizinho e rival Paquistão. Ele admitiu, porém, que as relações entre os dois países ainda "sofrem um estresse considerável" por causa dos ataques extremistas do fim do ano passado contra Mumbai (ex-Bombaim). O atentado deixou 166 mortos depois de um cerco de três dias aos radicais islâmicos. Singh defendeu a paz com o Paquistão um dia depois de se reunir na Rússia com o presidente do Paquistão, Asif Ali Zardari. O encontro foi o primeiro desde os ataques de novembro.