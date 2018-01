Primeiro-ministro indiano reúne-se com separatistas Separatistas moderados da Caxemira reuniram-se pela primeira vez com o primeiro-ministro da Índia e se comprometeram a apoiar os esforços de Índia e Paquistão para encerrar décadas de conflitos na região. O encontro com o premier Atal Bihari Vajpayee se deu um dia depois das conversações históricas entre os moderados caxemires e o governo indiano. ?Índia e Paquistão deram um passo juntos; nós estamos com eles?, disse o clérigo islâmico Mirwaiz Omer Faruk, chefe do grupo de negociadores, após a reunião. ?Todos devem contribuir para o processo de paz?, disse. ?Tentaremos trazer todos?. A Caxemira é um território reivindicado tanto pela Índia quanto pelo Paquistão, e foi foco de duas guerras entre as duas potências nucleares. Uma terceira guerra quase teve início em 2002. O governo indiano acusa o Paquistão de financiar e treinar guerrilheiros separatistas que tentam arrancar a Caxemira, de maioria muçulmana, da Índia.