Primeiro-ministro indiano vem ao Brasil estreitar os laços bilaterais O primeiro-ministro da Índia, Manmohan Singh, visita o Brasil para promover os laços bilaterais entre os dois países. Antes de partir para Brasília, Singh manifestou esperança de que sua reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva "consolide uma tendência muito positiva nas relações bilaterais com esse grande país", considerado pela Índia, como "um dos principais parceiros na América Latina". Está previsto que Singh trate durante o encontro com o presidente Lula, que acontecerá terça-feira, vários assuntos, como o aumento das interações políticas e econômicas e a cooperação em matéria de defesa, agricultura e segurança energética. A visita do primeiro-ministro indiano acontece em razão da primeira Cúpula Índia-Brasil-África do Sul (IAS), que reunirá Lula, Singh e o presidente sul-africano, Thabo Mbeki. Singh expressou neste domingo sua esperança de que esta cúpula inaugural permita revisar os progressos alcançados desde o estabelecimento do fórum, há três anos. Brasil, Índia e África do Sul são três dos principais impulsores do G20 na Organização Mundial do Comércio (OMC), que reivindica uma imediata redução dos subsídios que os países mais desenvolvidos outorgam à agricultura, um assunto que foi um dos determinantes para a paralisação das discussões da Rodada de Doha.