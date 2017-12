Primeiro-ministro interino diz que Israel não dialogará com Hamas O primeiro-ministro interino Ehud Olmert disse que Israel conta com o apoio da comunidade internacional em sua negativa em negociar com o Hamas, mas prometeu que não fechará as portas a outros diálogos de paz. Durante um ato de seu partido Kadima na tarde de domingo, Olmert indicou que os dirigentes de Estados Unidos, França e Itália apóiam a política de Israel frente ao Hamas, o violento grupo extremista islâmico que ganhou as eleições parlamentares no mês passado. Não mencionou a Rússia, que convidou os dirigentes do Hamas a dialogar em Washington, o que incomodou Israel. "Não conduziremos negociação alguma com Hamas ou qualquer que forme parte ou dependa dele", afirmou Olmert. O apoio internacional para esta política dá a Israel a capacidade de garantir sua segurança "sem fecharmos as vias diplomáticas, se existem, para continuar avançando". Olmert não deu detalhes, mas o dirigente palestino Mahmoud Abbas deu a entender que poderia se encarregar dos contatos com Israel. Abbas foi eleito presidente da Autoridade Palestina há um ano e continua no poder, apesar da retumbante derrota de seu partido Fatah ante ao Hamas nas eleições do mês passado.