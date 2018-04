Primeiro-ministro irlandês diz que permanece no cargo

A eleição deve ocorrer em março, depois que a aprovação de uma lei financeira atribuirá as medidas remanescentes para o orçamento de dezembro, que para Cowen precisam continuar sendo a prioridade do governo. "Há um trabalho importante a ser feito", acrescentou. "O partido é importante, mas os interesses do país são supremos", disse o primeiro-ministro à imprensa em um hotel próximo aos edifícios do governo, em Dublin. Ele afirmou que não há nenhuma dificuldade entre ele e seus correligionários.

Cowen levou quatro dias para consultar os colegas sobre sua liderança, inicialmente resistindo à pressão para renunciar, após revelações, no fim de semana passado, de que havia se reunido secretamente com banqueiros - teria jogado golfe e jantado com o ex-presidente do agora estatizado Anglo Irish Bank, Sean FitzPatrick.

O líder do Partido Verde, John Gormley, da coalização de Cowen, descreveu o episódio como "golfgate". Mas declarou que a atual discussão sobre a liderança é apenas do partido Fianna Fail, e que o governo precisa se concentrar na aprovação da lei financeira. As informações são da Dow Jones.