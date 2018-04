Primeiro-ministro israelense anuncia antecipação de eleições

Texto atualizado às 15h32

TEL-AVIV - O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, anunciou na noite desta terça-feira, 9 (horário local), a antecipação das eleições no país. Segundo a AFP, Netanyahu convocou as eleições para "o quanto antes". "Prefiro um processo (eleitoral) rápido de três meses a todo um ano", declarou.

Em um discurso transmitido pela TV, Netanyahu disse que chegou à conclusão de que a coalisão que lidera não seria capaz de chegar a um acordo com relação ao orçamento nacional. "Por isso decidi, para o bem de Israel, antecipar eleições agora para o mais rápido possível", afirmou o premiê.

Analistas israelenses disseram mais cedo que era provável que Netanyahu agendasse a votação para o final de janeiro ou começo de fevereiro de 2013, meses antes do fim oficial de seu mandato, em outubro.

Pesquisas

Segundo o jornal israelense Haaretz, o líder do Likud, partido de direita, teria decidido pela antecipação, porque pesquisas de opinião realizadas no país sugerem que ele pode vencer confortavelmente.

Ainda de acordo com o jornal, Netanyahu tenta evitar que as legendas rivais fortaleçam suas plataformas. O Haaretz informou ainda que o premiê se reuniu com lideranças em sua coalizão para discutir a decisão de antecipar eleições.

