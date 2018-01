Primeiro-ministro japonês irrita países asiáticos O primeiro-ministro do Japão, Junichiro Koizumi, rendeu homenagem hoje a militares japoneses mortos em guerras num controverso templo, causando protestos em vários países da Ásia, como China e Coréia do Sul. Koizumi, que foi conduzido ao altar do templo por um sacerdote, havia prometido, ao assumir o poder em abril, que visitaria o Memorial Yasukuni no aniversário da rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial (15 de agosto de 1945). No entanto, subitamente, anunciou hoje que havia decidido adiantar a visita porque seu plano de fazê-la no aniversário gerou indignação entre os vizinhos do Japão e preocupação dentro de seu próprio gabinete. Muitos asiáticos consideram o templo como um monumento ao militarismo e alguns japoneses temem que uma visita oficial ao mesmo viole o princípio de separação entre Igreja e Estado. Koizumi não cumpriu com os tradicionais rituais xintoístas de purificação no altar. Também negou as críticas de que a visita tinha como objetivo glorificar o militarismo japonês. O templo não é apenas dedicado aos mortos na Segunda Guerra Mundial, mas em todas as guerras desde o século XIX. No entanto, as visitas dos políticos ao templo são particularmente controversas porque entre os túmulos de 2,5 milhões de soldados japoneses honrados ali inclui-se o túmulo do primeiro-ministro durante a Segunda Guerra, Hideki Tojo. Depois da visita, Koizumi disse que foi ao templo honrar todos os mortos nas guerras, "não a nenhum indivíduo em particular". Entretanto, a chancelaria chinesa declarou que seu "ponto de vista sobre a questão não mudou". "Nos opomos a que os dirigentes japoneses visitem este templo, que tem placas comemorativas de criminosos de guerra de primeira classe", afirmou o Ministério das Relações Exteriores da China. Na Coréia do Sul, 20 homens envoltos na bandeira nacional cortaram seus dedos mínimos e disseram que iriam enviá-los à embaixada japonesa em Seul. Os manifestantes, reunidos em frente ao Portal da Independência, na capital sul-coreana, exigiram uma desculpa oficial de Koizumi.