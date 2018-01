Primeiro-ministro japonês reformula gabinete O primeiro-ministro japonês, Junichiro Koizumi, reformulou seu gabinete nesta segunda-feira, antecipando os os planos do político de reformar seu governo para consolidar seu poder e aumentar sua capacidade para levar a cabo reformas. No novo gabinete, o primeiro-ministro substituiu Yoriko Kawaguchi, ministro do Exterior, por Nobutaka Machimura, antigo ministro da Educação, disse o porta-voz do governo, Hiroyuki Hosoda. Koizumi não mexeu em sua equipe financeira, mantendo no cargo o ministro das Finanças, Sadakazu Tanigaki; o do Comércio, Shoichi Nakagawa; e o da Economia, Heizo Takenaka. O primeiro-ministro indicou ainda que Takenaka será também o responsável por comandar a privatização do serviço de correior do Japão, um dos pontos centrais da plataforma de reformas de Koizumi.