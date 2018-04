Primeiro-ministro malaio dissolve Parlamento e convoca eleições

O primeiro-ministro da Malásia, Abdullah Badawi, dissolveu nesta quarta-feira, 13, o Parlamento e convocou eleições, diante da queda de popularidade de seu governo em função da tensão racial no país e a alta da inflação. A decisão foi anunciada por Abdullah em entrevista coletiva, e após receber a aprovação do monarca constitucional. A data exata das eleições será anunciada posteriormente pela Comissão Eleitoral, mas a legislação estabelece que elas devem acontecer num prazo de 90 dias desde a dissolução do Legislativo. O mandato da coalizão dominada pela Organização Nacional para a Unidade Malásia (UMNO) e liderada por Abdullah, terminaria em meados do próximo ano.