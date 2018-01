Primeiro-ministro nomeado novo emir do Kuwait O gabinete de governo do Kuwait agiu rapidamente nesta terça-feira e, pouco após a deposição do emir xeque Saad Al Abdullah Al Sabah, por questões de saúde, nomeou o primeiro-ministro, xeque Sabah Al Ahmed Al Sabah, novo monarca da nação rica em petróleo. O ministro da Justiça, Ahmed Baqer, disse que a reunião de gabinete para nomear o novo emir ocorreu na residência do xeque Sabah. O xeque Sabah já era o governante de fato do país há anos, e sua indicação para o trono era esperada. Ele tem amplo apoio no Parlamento, onde sua indicação terá de ser aprovada por uma maioria simples. Ainda não está claro quando será a votação. O xeque Sabah vinha administrando o país desde que o falecido emir Jaber Al Ahmed Al Sabah e o então príncipe herdeiro, xeque Saad, adoeceram.