Primeiro-ministro palestino apresenta renúncia O primeiro-ministro da Autoridade Palestina (AP), Mahmud Abbas, apresentou hoje (06) sua renúncia ao presidente Yasser Arafat, depois de semanas de crise política. A saída de Abbas, um moderado, foi definida por alguns analistas da política palestino-israelense como "mais um prego no caixão do mapa da estrada" - último plano de paz para a região, lançado em junho por iniciativa dos EUA, União Européia, Rússia e ONU. Nem Israel nem a Autoridade Palestina (AP) puseram em prática suas obrigações iniciais previstas no mapa e os dois lados se acusam pelo fracasso. Horas depois da renúncia, Israel tentou matar o líder máximo do Hamas, xeque Ahmed Yassin e o grupo prometeu vingança. Analistas políticos temem que a região mergulhe em novo banho de sangue e o mapa da estrada seja enterrado de vez. Sem conseguir controlar os radicais, obter apoio do Parlamento e melhorar as condições de vida dos palestinos, Abbas entregou hoje de manhã a Arafat a carta de renúncia. Arafat determinou que o governo adie os assuntos em andamento por um período de cinco semanas e disse a parlamentares e dois ministros que Abbas agora chefia o governo interino. Mas outros altos funcionários observaram que ele ainda não formalizou a aceitação, pois para isso tem de enviar uma carta a Abbas. "Outras pessoas podem ter compreendido errado a declaração de Arafat", disse o ministro do Trabalho, Ghassan al-Khatib Num comunicado, após a renúncia e o ataque de Israel ao líder do Hamas, a Casa Branca pediu hoje que todas as partes "considerem cuidadosamente as conseqüências dos seus atos" e informou que o govenrno americano está em contato com os dois lados. Quem é Abbas - Mahmud Abbas era chamado pelos palestinos de Abu Mazen, antes de ser designado pelo presidente palestino, Yasser Arafat, para o cargo de primeiro-ministro, em 29 de abril. Uma das poucas vezes em que saiu na primeira página dos jornais palestinos foi quando tanques israelenses dispararam contra sua casa, em Ramallah, na Cisjordânia. Abbas nasceu em 1935 em Safed (hoje, território de Israel). Após a guerra árabe-israelense de 1948, desfechada pelos árabes depois da criação do Estado de Israel, sua família fugiu para Damasco, na Síria. Foi um dos fundadores da Organização de Libertação da Palestina (OLP) e do movimento Fatah, liderado por Arafat. Doutorou-se na Universidade de Moscou em política israelense e é tido como um dos impulsionadores das negociações com Israel. Em 1980, foi eleito dirigente da OLP e a partir de então vinha sendo considerado o lugar-tenente de Arafat. Em 1993 Abbas foi um dos negociadores dos acordos de paz de Oslo. O político mais cotado para suceder a Abbas é Ahmed Korei, presidente do Parlamento, co-fundador da Fatah e também um dos negociadores dos acordos de Oslo.