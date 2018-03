Primeiro-ministro palestino confirma viagem a Washington O primeiro-ministro da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, confirmou que irá a Washington ainda neste mês, para se reunir com o presidente dos EUA, George W. Bush. A reunião está marcada para o próximo dia 25. Abbas diz que os temas do encontro serão o fim dos assentamentos israelenses nos territórios ocupados - medida que consta do plano de paz - e a libertação de cerca de 7.000 palestinos presos em Israel, exigência que não faz parte do plano. As viagens a Washington de Abbas e do premier israelense, Ariel Sharon - que irá se reunir com Bush no dia 29 - são parte de um esforço americano para contornar o impasse no processo de paz. Israel exige que os palestinos desarmem os grupos radicais antes de prosseguir com a retirada dos territórios ocupados; já os palestinos querem que a retirada continue, e que os palestinos presos em Israel sejam libertados. Também nesta quarta-feira, o ministro palestino da Informação, Nabil Amr, disse que trabalha para que a trégua nos ataques dos grupos radicais contra Israel, declarada em 29 de junho, seja prorrogada indefinidamente.