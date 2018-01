Primeiro-ministro palestino enfrenta oposição de Arafat As diferenças entre o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Yasser Arafat, e o recém-indicado primeiro-ministro Mahmoud Abbas são cada vez maiores para a formação do novo governo palestino. O impasse acentuou-se depois de Arafat ter rejeitado a lista de ministros apresentada por Abbas, também conhecido como Abu Mazen. Mazen tem somente mais 10 dias para apresentar o gabinete de seu governo "reformista", que precisará de aprovação da Fatah, facção política liderada por Arafat. Mazen está envolvido numa disputa com Arafat pelo nome que ocupará o Ministério do Interior, considerado chave. Abu Mazen propôs o nome de Mohammed Dahlan, ex-chefe de segurança preventiva na Faixa de Gaza. Ele renunciou a seu cargo em junho do ano passado, após uma forte divergência com Arafat. O presidente palestino, por sua vez, insiste na confirmação de Hani el-Hassan, um antigo rival de Abu Mazen. A reunião do Comitê Central da Fatah, convocada em Ramallah para pronunciar-se sobre a lista de ministros a ser apresentada por Mazen, foi adiada em cima da hora. O novo governo precisará ainda da aprovação por parte do Conselho Legislativo palestino (Parlamento) antes que os membros do chamado "Quarteto" de mediadores da paz no Oriente Médio possa iniciar a implementação de um plano para resolver definitivamente o conflito entre israelenses e palestinos. O Quarteto é formado por Estados Unidos, Rússia, União Européia (UE) e ONU. Veja o especial :