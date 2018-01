Primeiro-ministro palestino pede ajuda ao mundo contra o muro O primeiro-ministro palestino, Ahmed Korei, fez um apelo à comunidade internacional neste domingo para que pressione Israel e impeça a construção do muro na Cisjordânia. Está acabando o tempo, disse ele, para que se obtenha um acordo negociado rumo à paz. Korei visitou um trecho do muro que os israelenses estão construindo, em Qalqiliya, uma cidade palestina perto da fronteira com Israel. ?Esta é uma construção racista que pretende transformar áreas da Cisjordânia em cantões isolados, e isso não é aceitável de forma alguma pelo governo palestino.? Ao mesmo tempo, a violência na região continua. Um palestino foi morto quando uma bomba que ele carregava explodiu, segundo informou uma rádio israelense. Militares israelenses disseram que esse homem aparentemente se dirigia para Israel. Um rapaz palestino de 16 anos foi morto em um confronto com soldados israelenses.