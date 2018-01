Primeiro-ministro palestino pede demissão O primeiro-ministro palestino Ahmed Korei pediu demissão hoje. "Há uma crise, há uma situação de caos na segurança", disse Korei aos jornalistas, ao deixar a reunião com membros do gabinete. Segundo um alto oficial da Autoridade Palestina, ele já enviou seu pedido de renúncia ao presidente Yasser Arafat, mas este o recusou. Mas Korei está firme em sua decisão de deixar o governo, segundo Jamal Shobaki, ministro de governo local. "Não voltarei atrás", teria sublinhado a membros do gabinete. Arafat não estava presente ao encontro. Shobaki diz que o conselho se reunirá segunda para tentar resolver o impasse. A decisão de Korei se segue a uma onda de seqüestros na Faixa de Gaza promovidos por militantes palestinos. Foram feitos reféns cinco cidadãos franceses, já libertados, e até autoridades palestinas, como o chefe de polícia de Gaza, Ghazi al-Jabali. As ações fizeram com que ontem os dois principais responsáveis pela segurança nos territórios palestinos apresentassem suas renúncias a Arafat, alegando que a situação em Gaza está fora de controle. Mais tarde, o Conselho de Segurança Nacional decretou estado de emergência na região. Embora os eventos em Gaza tenha precipitado o pedido de demissão de Korei, a crise no governo já se arrastava há tempos. Palestinos estão insatisfeitos com o fracasso do governo tanto em promover o desenvolvimento nos terristórios como em pôr fim a 37 anos de ocupação israelense. Korei foi nomeado primeio-ministro em setembro de 2003, após a renúncia do primeiro premiê palestino, Mahmoud Abbas, que ficou apenas alguns meses no poder.