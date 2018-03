Primeiro-ministro palestino renuncia a posto na Fatah O primeiro-ministro palestino, Mahmoud Abbas, renunciou a um posto no comando da facção Fatah, que domina a política interna dos palestinos e é liderada por Yasser Arafat. A renúncia aparentemente reflete a divisão interna da Fatah quanto ao rumo das negociações de paz com Israel. Abbas retirou-se do Comitê Central da facção, informa uma autoridade palestina. Outro político palestino pondera que a decisão pode ser apenas umas jogada do primeiro-ministro para forçar o grupo a aceitar suas decisões, e que a renúncia poderia ser revertida. Abbas vem desempenhando o papel de segundo em comando de Yasser Arafat dentro da Fatah há décadas.