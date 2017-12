Primeiro-ministro palestino renuncia em prol de novo governo O primeiro-ministro palestino, Ismail Haniye, do Hamas, apresentou a renúncia de seu gabinete nesta quinta-feira, 15, durante um encontro com o presidente da Autoridade Palestina (AP), Mahmoud Abbas, da facção rival Fatah. A medida dará início ao processo de formação de um novo governo de união nacional palestino, e põe fim a meses de negociações para um acordo de divisão do poder nos territórios palestinos. Embora criado com o objetivo de por fim a um embargo imposto ao gabinete do Hamas, o novo governo não tem a garantia de que será reconhecido pela comunidade internacional. Nesta quinta-feira, assessores de Abbas adiantaram que os Estados Unidos devem manter o boicote ao Executivo palestino. Vencedor das eleições parlamentares palestinas de 2006, o Hamas é considerado um grupo terrorista por Estados Unidos, União Européia e Israel. Desde que o grupo assumiu o poder, o governo palestino não tem recebido os repasses de verbas fornecidos por esses países. "Hoje ativamos o procedimento de formação do governo da união nacional. O irmão Ismail Haniye me apresentou sua demissão e eu o encarrego de formar um novo gabinete", declarou o presidente palestino em entrevista coletiva. Fontes palestinas disseram que Haniye usou a reunião para entregar a Abbas sua carta de renúncia, condição legal para que o político do Fatah possa encomendar ao do Hamas a formação de um novo Executivo. "Como chefe do governo atual, apresento minha demissão para que se cumpram as gestões constitucionais para a formação de um governo de união", disse Haniye. Em seguida, Abbas entregou-lhe outra carta, na qual pediu ao líder do Hamas a formação de um novo governo, segundo o acordo firmado em Meca na semana passada com a mediação da Arábia Saudita. Haniye terá cinco semanas para executar a tarefa. Dificuldades No texto, Abbas pede que o novo governo "respeite" os acordo internacionais, o que implicaria na aceitação de Israel. A palavra, entretanto, passa ao largo das demandas internacionais para que o Hamas reconheça explicitamente a existência de Israel. Em Washington, o porta-voz do departamento de Estado, Sean McCormack, disse que não confirmaria a informação de que os Estados Unidos manterão o boicote. Segundo ele, os EUA não irão julgar o novo governo palestino até que este esteja formado. As demandas internacionais colocaram Abbas em um situação difícil. Por meses, ele vem tentando formar uma coalizão entre o Hamas e o Fatah, na esperança que a coalizão possa persuadir o Ocidente a por um fim em seu boicote ao governo liderado pelo Hamas. Mas, durante as conversações com líderes do Hamas em Meca na semana passada, o presidente palestino não conseguiu um compromisso claro de que o grupo islâmico irá reconhecer Israel. Ao invés disso, Abbas teve que aceitar uma vaga promessa de que o Hamas irá "respeitar" os acordos de paz anteriores com o Estado judeu, o que implicaria em um reconhecimento. Em resposta ao acordo, os Estados Unidos e Israel disseram apenas esperar que o governo palestino se comprometa com as demandas internacionais. Pessimismo Na noite de quarta-feira, entretanto, Abbas teria recebido uma ligação do secretário assistente de Estado americano David Welch, que afirmou que a nova plataforma de governo não era satisfatória. Segundo os assessores do presidente palestino que vazaram a informação, Welch disse ainda que os EUA não irão negociar com nenhum membro do governo, inclusive com membros do Fatah e políticos independentes. Apesar do clima de pessimismo, o Hamas e o Fatah decidiram na reunião desta quinta-feira começar imediatamente a formação do governo e a escolha dos novos ministros, um processo que, segundo fontes do Fatah, deve durar semanas. A reunião entre ambos os líderes foi precedida por outra, de seus respectivos delegados, para fechar os últimos detalhes do acordo de coalizão. Texto atualizado às 18h30