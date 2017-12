Primeiro-ministro português vai pedir demissão Como resultado da derrota histórica do Partido Socialista nas eleições municipais de domingo, o primeiro-ministro português, Antônio Guterres, anunciou que vai pedir demissão. A demissão deverá ser apresentada hoje ao presidente português, Jorge Sampaio. O Partido Socialista perdeu as principais prefeituras do país: Lisboa, Porto, Coimbra, Setúbal, Sintra, Cascais e Faro, que antes tinham prefeitos do seu partido. Faltando 2% das localidades para terminar a apuração, de 127 prefeituras, o partido ficou reduzido a 98, enquanto o Partido Social-Democrata subiu de 127 para mais de 140. Caso o presidente português aceite a demissão - a solução mais provável -, as novas eleições serão marcadas em até 55 dias. Nesse período, o presidente poderá manter o atual executivo ou nomear um governo interino até as eleições.