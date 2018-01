Primeiro-ministro ucraniano rejeita ultimato presidencial O primeiro-ministro ucraniano, Viktor Yanukovich, disse neste sábado, 31, que o governo e a coalizão governante que ele lidera "não aceitará o ultimato da oposição". A resposta à ameaça de dissolver o Parlamento feita neste sábado pelo presidente da Ucrânia, Viktor Yushchenko, foi dada por Yanukovich em um grande ato de seus partidários, reunidos na capital Kiev, e que contou - segundo os organizadores - com a presença de 100 mil pessoas. "Não admitiremos ultimato algum do presidente e da oposição, que estão fora do espaço legal e constitucional", disse o primeiro-ministro ucraniano. Segundo Yanukovich, "se o presidente professar os princípios da democracia, deverá conhecer os princípios de seu funcionamento e respeitar a escolha do povo ucraniano, independente de suas simpatias". Yushchenko ameaçou neste sábado dissolver o Parlamento, como reivindica a oposição, se a maioria parlamentar do bloco governante não parar de engrossar suas fileiras com deputados desertores de seu partido e de outras forças opositoras. "Se a maioria (parlamentar) não voltar a agir de acordo com os princípios constitucionais, assinarei o decreto sobre a dissolução do Parlamento", advertiu o presidente, ao discursar no Congresso de seu partido, o Nossa Ucrânia. Pouco antes, o presidente reiterou que considera "ilegítimo" o processo de formação de maioria constitucional iniciado pelo bloco governante Partido das Regiões, que há pouco tempo incluiu em suas fileiras 21 deputados que "desertara" dos partidos opositores Pró-presidenciais. Também pediu para redigir e aprovar uma nova versão da lei sobre a formação do governo, de acordo com suas sugestões.