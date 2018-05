Primeiro parlamentar negro toma posse na Polônia

Godson foi eleito para o Parlamento polonês depois de morar por 17 anos no país

O primeiro parlamentar negro da Polônia, John Abraham Godson, tomou posse do cargo oficialmente nesta terça-feira.

Godson nasceu e foi criado na Nigéria e se mudou para a Polônia na década de 90. Ele se casou com uma polonesa e, com isso, conseguiu a cidadania polonesa.

A cerimônia de posse foi transmitida ao vivo pelos canais de televisão do país.

De acordo com o correspondente da BBC em Varsóvia Adam Easton, existem apenas 4 mil negros entre os 38 milhões de poloneses e Godson tem sido o alvo de muita atenção da imprensa do país.

A Polônia é um país predominantemente branco e católico e as eleições de Godson e do primeiro conselheiro gay, em Varsóvia, são vistas como um marco na política e na sociedade do país, segundo Easton.

Racismo

Desde que se mudou para a Polônia, na década de 90, Godson trabalhou primeiramente como professor e, em seguida, como pastor em uma igreja protestante. O parlamentar se casou com uma polonesa e hoje eles têm quatro filhos.

Godson afirma que já enfrentou racismo na Polônia.

"A cor da pele foi um problema. Foi no começo. Eu fui espancado mas isto aconteceu apenas duas vezes. Mas, você sabe, às vezes você ouve alguém te chamando de alguns nomes, ou falando coisas ruins, mas isto está mudando, de uma forma positiva", afirmou.

O parlamentar afirma também que notou que as atitudes em relação à raça mudaram muito desde que a Polônia se juntou à União Europeia, há seis aos.

Milhões de poloneses foram trabalhar fora do país e tiveram contato com culturas diferentes.

O correspondente da BBC em Varsóvia destaca que o racismo ainda é um problema na Polônia, mas o exemplo de Godson ilustra como a sociedade polonesa está mudando rapidamente.