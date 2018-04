Primeiro vice-presidente afegão morre de causas naturais O primeiro vice-presidente do Afeganistão, Mohammed Qasim Fahim, morreu de causas naturais neste domingo, algumas semanas antes das eleições presidenciais. Fahim, que sobreviveu a várias tentativas de assassinato, sendo a última delas em 2009 no norte do país, desempenhou um papel importante no governo de Hamid Karzai, especialmente em questões de segurança.