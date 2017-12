Primeiro vôo de brasileiros a NY chega quase vazio As paulistanas Mônica Gorga e Carla Alcântara foram umas das primeiras brasileiras a desembarcarem no aeroporto John F. Kennedy, em Nova York, hoje pela manhã. O vôo veio quase vazio. Segundo um dos passageiros, nem a metade dos 193 assentos disponíveis estavam ocupados. Na saída dos passageiros, pouquíssimas pessoas esperavam com placas de companhias de táxi e limusine. Nova York não tem sido um destino tão popular depois do ataque terrorista no World Trade Center, no dia 11. Mônica, de 38 anos, estava com chegada inicialmente prevista para terça-feira, dia do atentado. Ela planejava sua vinda a Nova York há meses para fazer um curso de desenho de jóias em Manhattan. Depois do ataque de terça-feira, Mônica disse que seus pais e amigos tentaram dissuadi-la da idéia de viajar. "Não me sinto insegura de estar em Nova York, mas os meus amigos estão em pânico," contou. Mônica pretende voltar ao Brasil quando o curso terminar, daqui a dois meses. Carla, uma engenheira de sistemas de 27 anos que mora na cidade de Stanford, no estado de Connecticut, comparou a violência das capitais brasileiras com a dos terroristas. "Não sei onde está mais perigoso, São Paulo ou Estados Unidos. Mas acho que ainda prefiro os Estados Unidos," disse. Pelo chão dos principais terminais do aeroporto, centenas de pessoas ilhadas em Nova York - na maioria, turistas - se acomodavam em camas improvisadas cedidas pela American Red Cross. Cada pessoa que não tivesse onde dormir por causa de vôos adiados recebia um leito portátil, um cobertor e um travesseiro. Os equatorianos Juan e Gladys Diego, pais de cinco filhos com idades entre 2 e 11, eram uma das famílias que passaram a noite no Terminal 4 esperando um vôo da companhia LanChile, com destino a Quito "As crianças estão muito inquietas e não conseguiram dormir bem", contou Gladys, enquanto tomava um café na lanchonete do Terminal. "Vamos ter de providenciar outro acampamento para hoje à noite," brincou. Apesar de ansiosos para voltar para casa e cansados de esperar, as pessoas no Terminal parecem entender a seriedade do motivo dos atrasos. O advogado caribenho Joseph Camacho, de 30 anos, natural da illha de Trinidad, já fala como se estivesse em casa. Ele está dormindo e comendo no Terminal 4 desde quinta-feira, quando o seu vôo pela British West Indies Airways estava marcado para sair. Bem-humorado e com a barba por fazer, Camacho contou que não toma banho há três dias e que seu café, almoço e jantar têm saído da pequena lanchonete do Terminal. "Não agüento mais comer croissants. A primeira coisa que vou fazer quando chegar em Trinidad é comer um goat roti" - prato típico da ilha feito de carne de cabra, temperos e pão sírio. O vôo dele está previsto para sair na quarta-feira da semana que vem.