Primeiros aviões com ajuda da Cruz Vermelha e Unicef pousam no Iêmen

Aviões do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) chegaram à capital do Iêmen transportando mais de 30 toneladas de ajuda médica, disseram funcionários de ambas as organizações.

O CICV e as Nações Unidas vinham tentando há dias conseguir providenciar voos com ajuda para o país, onde aviões de guerra de uma coalizão liderada pela Arábia Saudita vêm desfechando ataques aéreos contra os combatentes houthis, que tentam tomar o controle da cidade portuária de Áden. Os confrontos e bombardeios já mataram mais de 600 pessoas.

A porta-voz do CICV no Iêmen, Marie Claire Feghali, falando por telefone do aeroporto de Sanaa, disse que a remessa de ajuda da Cruz Vermelha inclui 16,4 toneladas de medicamentos, ataduras e equipamentos cirúrgicos, entre outros.

Segundo o porta-voz do Unicef, Christophe Boulierac, o avião da agência da ONU também conseguiu aterrissar no país, com uma semana de atraso. "Nosso avião acaba de desembarcar em Sanaa, vindo de Djibuti", disse.

Moradores de Áden dizem que a eletricidade e a água foram cortados em vários bairros, o lixo não tem sido recolhido nas ruas e os hospitais não têm condições de atender à grande demanda.

(Reportagem de Dominic Evans, em Dubai, e Stephanie Nebehay, em Genebra)