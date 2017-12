Primeiros resultados oficiais dão vitória a Préval no Haiti Segundo os primeiros resultados oficiais das eleições realizadas na última terça-feira, René Préval é o novo presidente do Haiti. O presidente do Conselho Eleitoral Provisório (CEP), Max Mathurin, anunciou que Préval obteve 65,09% dos votos. Os números indicam que Préval deve ser eleito já no primeiro turno. Mathurin disse também que foram apurados mais de 31% dos sufrágios na região oeste, a maior do Haiti. Nesse departamento aparece em segundo lugar Leslie Manigat, do Partido Democrata Nacional Progressista (RDNP), com 13,82%. No departamento, que inclui a capital, Porto Príncipe, estão 40% do eleitorado do país. Na segunda maior região com maior número de votantes, Artibonite, Préval obteve 50% dos votos, uma vez apurados e validados 6,16% dos sufrágios. Em segundo lugar, em Artibonite, surge Luc Mesadieu, candidato do Movimento Cristão por um Novo Haiti, com 24% dos votos. No centro da nação, com 10,08% dos votos apurados e validados, o candidato independente Charles Henri Baker está na frente, com 29,32%. Préval, candidato do partido A Esperança, aparece em segundo neste departamento, o terceiro maior do país, com 27,02%. No sul, com 5,07% dos votos apurados e validados, Préval obteve 34,09% dos votos, seguido de Jean Chavannes Jeune, do partido União, com 26,6%. Préval também vai ganhando no departamento do sudeste, com 47% dos votos apurados e validados. Neste departamento aparece Chavannes em segundo. "Números são provisórios" "Ninguém pode apresentar estes resultados como definitivos, porque são provisórios", disse Mathurin em entrevista coletiva. Segundo ele, o resultado final das eleições só será conhecido quando forem apurados e validados todos os votos. O diretor do CEP, Xeques Bernard, confirmou que "todas as atas com os resultados eleitorais já saíram dos centros de votação e estão em seus correspondentes escritórios eleitorais departamentais". Vários observadores eleitorais explicaram à EFE que os resultados oficiais oferecidos por Mathurin indicam claramente que Préval poderá ser eleito sem necessidade de segundo turno, resultado também apontado por pesquisas de diferentes organismos de observação eleitoral. Na terça, o Haiti realizou eleições presidenciais e legislativas, com 33 candidatos à chefia do Estado e 1.300 para disputar 30 cadeiras no Senado e 99 na Câmara dos Deputados. Estas eleições foram convocadas pelo governo interino instaurado depois de uma revolta popular tirar do poder e do país Jean Aristide, em fevereiro de 2004. Agora, ele vive exilado na África do Sul.