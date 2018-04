Primeiros resultados oficiais de referendo apontam divisão do Sudão

Resultado oficial final deve ser anunciado apenas em fevereiro

Os primeiros resultados oficiais do referendo sobre a emancipação do sul do Sudão, divulgados nesta quarta-feira, indicam que os eleitores votaram, em sua maioria, pela independência da região.

Autoridades na capital da região, Juba, afirmaram que os resultados preliminares mostram que 97,5% dos eleitores votaram pela separação do norte do país.

De acordo com o repórter da BBC no Sudão Peter Martell, até o momento os resultados mostram que sete dos dez Estados do sul sudanês teriam aprovado a separação.

O resultado final e oficial deverá ser divulgado apenas em fevereiro.

Sem surpresas

Martell afirma que os primeiros resultados divulgados foram recebidos com alívio e animação e não surpreendem, pois o apoio à independência entre os sudaneses do sul é alto há tempos.

No entanto, os líderes da região pediram que os eleitores ainda não comemorem. Eles preferem aguardar o resultado final em fevereiro e que a região norte aceite os resultados, antes de realizar a grande festa que vem planejando.

O referendo histórico foi parte de um acordo de paz assinado em 2005, que pôs fim a décadas de guerra civil entre o norte sudanês, majoritariamente muçulmano, e o sul, onde predominam o cristianismo e outras religiões.

No entanto, este acordo de paz expira em julho e questões como a divisão das riquezas advindas do petróleo, a demarcação de fronteiras, a divisão de dívidas e questões ligadas à cidadania dos sudaneses precisam ser resolvidas até lá.

A votação começou no dia 9 de janeiro e foi oficialmente encerrada na noite de 15 de janeiro.

O Conselho de Segurança da ONU elogiou o referendo no sul do Sudão em sua reunião de terça-feira.

"O povo do sul do Sudão, depois de décadas de guerra e mais de dois milhões de mortos, votou pacificamente e expressou sua vontade", disse a embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Susan Rice.

Mas os membros do conselho também destacaram a preocupação com a tensão na fronteira entre o norte e o sul do país.